Enfermedades del corazón por las que más mueren los Tamaulipecos

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Tamaulipas las afectaciones que más causan la muerte de sus ciudadanos son las enfermedades del corazón, que registran un total de 1,568 defunciones.

De acuerdo a la estadística de defunciones registradas, en el Estado han fallecido en la última actualización a la estadística un total de 3 mil 681 personas, de las cuales estas 1,586 fueron por afectaciones cardiacas, le siguen Diabetes Mellitus con 862, enfermedades por Tumores Malignos con 694, influenza y neumonía con 283 y las enfermedades cerebro vasculares con 274 fallecimientos.

Los rangos de edad en donde más muertes se presentan son el grupo de los 65 años en adelante.

Estas muertes por enfermedades no transmisibles representan un sector poblacional realmente alto en la entidad.

Sin embargo; son los hombres los que más fallecen en Tamaulipas, presentándose un total de 910 defunciones por enfermedades del corazón, 435 por diabetes mellitus, 347 por tumores malignos, 181 por enfermedades del hígado y 163 por padecimientos cerebro vasculares.

Mientras tanto las mujeres han fallecido 681 por situaciones cardiacas, 427 por diabetes, 347 por tumores malignos, 127 por influenza y neumonía y 111 por enfermedades cerebro vasculares.

En el país hasta esta ultima estadística presentada han fallecido 211 mil 894 personas, lo que representa 1,445 menos que en el 2024.

Será en noviembre de este año, cuando se presente la última actualización de esta estadística.