Encabeza presidente del TRIELTAM la defensa de la igualdad política de las mujeres

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de septiembre.- El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas tomó el control del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, con el compromiso de fortalecer la paridad y erradicar la violencia política en razón de género.

El magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas se convirtió en el primer hombre al frente del organismo y afirmó que el reto será consolidar la igualdad sustantiva. “Asumo este encargo con responsabilidad, sensibilidad y perspectiva de género”, declaró.

El funcionario reconoció el trabajo de la consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez y de las presidencias previas, a quienes atribuyó el mérito de haber consolidado al Observatorio como un espacio plural y de impulso a la igualdad.

Sánchez Rivas admitió que el desafío principal será lograr que la igualdad formal se traduzca en hechos, con mujeres participando en política “en condiciones de libertad, respeto y seguridad”.

El Observatorio agrupa a instituciones estatales y federales y busca establecer mecanismos conjuntos para prevenir y sancionar la violencia política de género, así como promover la participación plena de las mujeres en los procesos electorales.

Sánchez Rivas aseguró que este relevo significa un relanzamiento del Observatorio como un espacio incluyente, democrático y abierto a nuevas iniciativas que impulsen la paridad en Tamaulipas.

Con este cambio, el Observatorio inicia una etapa que busca transformar los discursos en resultados, con la meta de que la igualdad de género deje de ser un compromiso pendiente y se convierta en una realidad tangible en la política de Tamaulipas.