El 55 por ciento de trabajadores labora en empresa informal

Por José Gregorio Aguilar

De acuerdo con Abraham Rodríguez Padrón, el 55 por ciento de los trabajadores labora en empresas informales, recibiendo en muchos casos un salario menor al mínimo, además de que tampoco reciben prestaciones de ley.

En contraparte, el 45 por ciento de la Población Económicamente Activa, trabaja en empresas formales y debidamente registradas ante la Secretaría de Hacienda y pagan, a sus empleados, el salario mínimo, Seguro Social, Infonavit y otras prestaciones.

“Nuestra función concreta es crear empleos el 45 por ciento de los PEAS personas económicamente activas, labora en una empresa formal, en esa empresa recibe salario mínimo, seguro social, Infonavit, prestaciones, afores, el 55 por ciento trabaja en una empresa informal, no tiene salario mínimo, no tiene seguro ni Infonavit entonces las leyes sobre quién debe hacerse, sobre el que cumple o sobre el que no cumple”.

En este contexto de la realidad de la PEA en México, el empresario fronterizo reafirmó que aunque la política social de la nueva administración federal, y también de la del Estado, es “primero los pobres”, es un hecho que gran parte de ese sector tiene bajos ingresos económicos, inestabilidad laboral y carece de protección social.

Admitió que la informalidad laboral es un tema complejo que involucra a muchas empresas y trabajadores en México debido, en gran parte, al miedo a las autoridades fiscales, sin embargo mientras no se registren ante el SAT las consecuencias para los empleados y también para la economía en general, seguirán siendo negativas.

El presidente de FECANACO dijo que las autoridades hacendarias deberían ocuparse en crear un entorno favorable y que promuevan la formalización incluyendo la simplificación a trámites y facilidades en sus declaraciones, solo por citar unos ejemplos.

En tal sentido, dijo que los trabajadores deben ser los principales promotores de la formalidad al pedirle a las empresas donde laboral, que se incorporen y que cumplan con las disposiciones fiscales para que puedan ellos acceder a los beneficios de contar con un empleo formal.

“Como dice la Presidenta, primero los pobres, muchos de esos pobres no gana salario mínimo, ni tiene prestaciones sociales ni fondo de retiro ni crédito de fonacot ni nada. Vamos a pedirles a ellos que le pidan a su empresa que se incorporen a la formalidad. Que pasa con esas empresas informales, pues le tiene miedo al SAT, a toda la cuestión fiscal porque dicen que es muy complicado “.