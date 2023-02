Diputada Laura Pimentel a favor de la revocación de mandato

Por Grecia Gomez Olivas

Laura Patricia Pimentel Ramírez, actual Diputada de la LXIV Legislatura por el partido Movimiento mencionó en una entrevista que está a favor de la implementación de la revocación de mandato para que los ciudadanos tengan la certeza de que ellos son quienes deciden quienes permanecen en el poder y quien se va, en caso de que estos no cumplan con sus promesas previas.

Declaró que toma muy en cuenta la confianza que el pueblo deposita en ella al elegirla para representarlos, por lo que es importante y necesario revocar a todo aquel que incumpla con lo establecido en la ley.

Cuando se le cuestionó como los ciudadanos pueden demandarla a ella o a cualquier candidato que gane una elección en caso de que no cumplan con lo establecido en la constitución, ella respondió lo siguiente:

“Mira yo creo que eso es bien importante, cuando yo estado así recorriendo algunas de las colonias hay personas que nos invitan a su casa podemos tener un diálogo más abierto con ellos de pronto me dicen, bueno y cuando tu ganes, como te vamos a encontrar, entonces yo creo que ese es el primer paso, entonces yo cuando hablaba de la consulta ciudadana, del presupuesto participativo es que uno tiene que regresar con esa gente, con esa gente que te dio la confianza, el voto y con ellos que no te lo dieron porque obviamente tú también eres su representante ahora, entonces uno debe regresar con todos debe hacer estas consultas debe ver que es lo que necesitan, entonces obviamente que si no cumples, yo por eso estoy proponiendo este de la revocación de mandato, de tal manera que en la que okay, cada determinado tiempo tenemos que juntarnos, tomar las decisiones obviamente si ellos dicen que vote a favor de algo y yo voto en contra pues ahí ya no estoy cumpliendo con lo que acordamos y de pronto cuando sea el año y medio ellos pueden hacer de tal manera valer este derecho y decir sabes que, no cumpliste, nos vemos muchas gracias, entonces esa sería como la manera en la que ellos podrían exigir que yo cumpliera y en dado caso que no pues obviamente quitarme el trabajo”.

Fragmento del libro “Entrevistas a Candidatos ¿Por quién votarías? Proceso Electoral 2016. Últimas Noticias en Red.