Difícil que haya mejoramiento educativo si antes no se atienden los problemas socioemocionales de los alumnos: FENAPAF

Por José Gregorio Aguilar

Difícilmente puede haber mejoramiento y aprovechamiento educativo si antes no se atienden los problemas socioemocionales que afectan a muchos niños, opinó el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (FENAPAF) Leopoldo García López.

En su opinión no hay, por parte del gobierno federal, ningún programa ni estrategia para atender y en su caso, brindar tratamiento a los alumnos que no se han podido acoplar al grupo y muestran problemas de aprendizaje, después de que durante dos años no asistieron a la escuela, estuvieron encerrados en sus casas, fueron víctimas u observadores de violencia intrafamiliar, no convivieron y en muchos casos estuvieron expuestos a dudosos contenidos por internet.

Es un hecho que los alumnos en general necesitan de ese apoyo psicológico y de trabajadores sociales también porque una buena parte de los papás de los pequeños tienen problemas económicos y dificultades para cumplir con todos los requerimientos escolares, ambientes que no son del todo saludables para los niños los cuales necesitan estar al cien por ciento de sus capacidades y aprender en las aulas.

Cómo siempre le tocará a los padres de familia, en equipo con los maestros, atender y solucionar esta problemática heredada por la pandemia de Covid-19 gracias a la ausencia de una política federal, concluyó.