Despiden a Antonio de la Cruz; entre lágrimas reclamos y sed de justicia dan último adiós a ejemplar periodista. Sin fotografías por temor a represalias

Por José Gregorio Aguilar

En un ambiente de tristeza, con protocolo de seguridad y el ferviente anhelo para que se haga justicia, este viernes 01 de julio el periodista del periódico Expreso, Antonio de la Cruz, fue despedido por familiares y amigos, que lo acompañaron a una misa de cuerpo presente en Catedral de Sagrado Corazón de Jesús y, posteriormente, al parque funeral Jardines del Cielo, ubicado en el kilómetro 9.5 de la carretera a Matamoros, para darle el último adiós.

Por respeto a la familia, no se publicaron imágenes, fotografías ni videos, precisamente a petición de los familiares que temen por su seguridad.

Apenas ayer jueves por la tarde un nutrido grupo de periodistas, reporteros, fotógrafos, camarógrafos y comunicadores en general, participó en una marcha protesta que inició en la plaza del 8 Hidalgo y concluyó en Palacio de Gobierno.

“Justicia para Tony”, “Todos somos Toño”, “No se mata la verdad matando periodistas”, eran los mensajes que leían en cartulinas para exigir a las autoridades del Estado, a la Fiscalía General de Justicia, a la Delegación de la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República su intervención para el esclarecimiento de los hechos en donde además resultó gravemente herida una hija de Toño, Cintia.

Momentos antes de iniciar esta marcha por la calle Hidalgo, cada compañeros firmó una carta dirigida al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en la que se pide justicia y que se castigue al o los responsables del cobarde asesinato de Toño, hecho que ocurrió cuando salía de su casa acompañado de su hija de 23 años, la cual se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General de esta ciudad.

Esa carta fue entregada al secretario general de Gobierno, Gerardo Peña, quien, aseguró que no terminará esta administración sin que se detenga a los responsables de este crimen, “tengan ese compromiso absoluto. “Nosotros jamás abrazamos a los delincuentes siempre procuramos la paz pero quien no lo desea no lo abrazamos, vamos por ellos, y en este caso no será la excepción”, dijo textualmente.

El servidor público hizo el compromiso después de recibir la carta que fue firmada por todos los periodistas en la que además se pide que se aceleren las investigaciones y que este homicidio no quede archivado, como ocurrió con el caso de Héctor González Antonio de ciudad Victoria y Carlos Domínguez de Nuevo Laredo, asesinados en 2018.

En ese inusitado encuentro con el gremio periodístico, Gerardo Peña informó que el estado de salud de la hija de Antonio, Cintia es grave, de pronóstico reservado pero aseguró que cada media hora se informa de su evolución sobre su estado de salud.