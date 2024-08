Desinteresa a jóvenes trabajar en el campo y en los ranchos.

Por José Gregorio Aguilar

El dirigente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) José Guerrero Gamboa, afirmó que cada vez son más los jóvenes que no tienen interés en trabajar en el campo ni en los ranchos ganaderos.

Mencionó que, a diferencia de antes, ahora son muy pocas personas a las que sí les interesa trabajar en actividades agropecuarias y esa es la razón por la cual en los ranchos haya déficit de hasta un 80 por ciento de personal, como son vaqueros, encargados de ranchos, tractoristas y demás

“Casi no encontramos gente para trabajar en el campo, hay déficit de vaqueros, tractoristas y no es exclusivamente del tema ganadero ya no encontramos como velador, cada vez se han ido acabando los vaqueros que montan a caballo y revisan el ganado en la mañana, que es una de las actividades principales de un encargado de un rancho, de un caporal. Ese personal cada vez es menos, es difícil encontrarlo”.

Consideró que quizá para las nuevas generaciones, la actividad ganadera agrícola prácticamente ya no es redituable no tan solo por insuficiencia de apoyos o programas sino también por las condiciones climatológicas que han imperado en los últimos años, que han hecho que el campo en general no pueda salir de la crisis en la que se encuentra, tal como son las prolongadas sequías y la falta de agua que, a su vez, han llevado a que Tamaulipas haya perdido el estatus sanitario que tenía.

“Son varios aspectos, como la sequía prolongada, el tema de las sanidades que nos ha pegado pero que el gobernador ha puesto énfasis para recuperar el famoso estatus sanitario aunado a que no encontramos gente que se dedique al campo son una serie de aspectos que ha venido mermando un poco en la actividad agropecuaria”.

No obstante, aseguró que Tamaulipas continúa siendo un bastión en el rubro agropecuario gracias a su privilegiada situación geográfica, a la cercanía con Estados Unidos, a los cruces fronterizos y a que la tierra es muy fértil.

“Y eso nos da un plus su cercanía con estados unidos, la costa la serie de fronteras y cruces fronterizos y la tierra fértil eso nos da un plus para estar en un ámbito agropecuario bastante bien”.