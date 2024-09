Desecha TRIELTAM acusaciones de violencia política contra diputados del PAN

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.-El pleno del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) declaró inexistente los elementos que comprobaran que cuatro diputados del Partido Acción Nacional (PAN) hayan cometido violencia política de género en contra de Úrsula Salazar Mojica, diputada de Morena.

Con 4 votos a favor y 1 en contra, se desechó el recurso interpuesto por Salazar Mojica, surgido de un pleito ocurrido el 10 de julio del 2023, cuando los diputados panistas irrumpieron en el Congreso del Estado intentando tomar por la fuerza las oficinas de la Junta de Coordinación Política.

Ante los hechos, la diputada acusó de violencia política a dos diputados locales y dos federales: Félix García Aguiar, Luis Rene Cantú Calvan, Gerardo Peña Flores y Vicente Verástegui Ostos, quienes le habrían impedido ingresar a su oficina y ejercer su cargo como legisladora.

La magistrada Gloria Reyna Hagelsieb propuso al pleno del Tribunal desechar el reclamo, al considerar que el día de los hechos no había actividades en el Congreso ya que no existió alguna convocatoria para sesionar por lo que no se habría acreditado alguna afectación al trabajo de la diputada.

Por su parte, el magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal anticipó su voto en contra al señalar que el asunto no se investigó a fondo y que el trabajo de la diputada no se concreta solo a si hay o no sesión en el Congreso del Estado.

Finalmente, el proyecto se sometió a votación del pleno resultando aprobado por mayoría el desechamiento de lo contenido en el expediente TE-RDC-19/2023.

Lo aprobado por los magistrados señala que “se declaran la inexistencia de elementos que acrediten la vulneración de los derechos político electorales, así como de violencia de género en contra de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica”.