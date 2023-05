DESDE EL PODER JUDICIAL Y EL REGISTRO CIVIL…Urgen a Jueces dar celeridad al Registro Estatal de Deudores

Por José Gregorio Aguilar

A la fecha suman solamente 11 casos inscritos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en Tamaulipas, informó la diputada priista Alejandra Cárdenas Castillejos.

La legisladora local manifestó tener conocimiento de que desde el Poder Judicial y del Registro Civil se hizo un exhorto a todos los jueces de lo familiar para que agilicen la integración de la lista de deudores alimentarios morosos debido a que hay mucho rezago todavía y no es posible que solamente sean 11 personas inscritas en ese registro.

“He estado en constante comunicación en mesas de trabajo tanto con representantes del Registro Civil como del Poder Judicial del Estado y derivado de las mesas de trabajo exhortaron a todos los jueces para que dieran agilidad a la lista de deudores porque había mucho rezago o como coloquialmente se dice, había muchas piedras en el camino; no es posible que solamente sean 11 los deudores porque todos sabemos que hay más”, explicó.

El tema, subrayó Alejandra Cárdenas, cobra más importancia después de que el Senado aprobó el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, sobre suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a agresores sexuales y deudores alimentarios; dicho documento se remitió a las legislaturas estatales y en el caso de Tamaulipas ya se aprobó por el Congreso del Estado; de manera que también los partidos políticos tienen que tener conocimiento de esta nueva Ley.

“En Tamaulipas homologamos y reformamos la Constitución del Estado para que esa misma 3 de 3 se aplique independientemente de lo que pase a nivel federal porque hay una situación allá donde se van a impugnar varias reformas que se aprobaron en la famosa noche negra y no sé qué vaya a suceder a nivel federal pero en el tema local, en Tamaulipas ya se aprobó”.

Es por eso que la legisladora priista, precursora e impulsora de la iniciativa, consideró urgente que los jueces del Registro Civil, inscriban a las personas que hayan dejado de cumplir por más de sesenta días, con sus obligaciones alimentarias, en dicho Registro.

“Como puedes confiar e ir a votar por alguien que te va a representar si no se preocupa por lo más importante que tiene que son sus propios hijos, como va a ver por los ciudadanos si no ve por sus propios hijos; el propósito de este registro no es exhibir por exhibir, sino presionar a los deudores a que cumplan con sus obligaciones para con sus hijos”.

Y concluyó: “El exhorto se hizo a todos los jueces; agradezco la disposición del presidente del Poder Judicial David Cerda Zúñiga quien siempre ha estado en la mejor disposición de trabajar de la mano con nosotros”.

Cabe recordar que cuando arrancó este proyecto, en el mes de diciembre, había alrededor de 700 casos de juicios en los juzgados “y como entre los meses de febrero y marzo estuve en comunicación con una Consejera del Poder Judicial y me comentó que derivado de la creación del Registro muchos se acercaron voluntariamente a cumplir”.