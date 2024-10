Descartan en Cbtis el uso de la Mochila transparente

Por José Gregorio Aguilar

En el CBTIS 119 de esta ciudad descartaron el uso de la mochila transparente como una forma de reforzar la seguridad escolar.

El motivo no tiene nada que ver con la invasión a la privacidad de los alumnos, sino por cuestiones económicas principalmente, argumentó el director Humberto Salvador Meléndez Porras.

El directivo se inclina más bien por implementar el llamado operativo mochila al inicio de la jornada escolar pero cuidando ciertos detalles para que sea realmente efectivo y no se pierda tanto tiempo en esa revisión; esta acción tiene que ser implementada de manera respetuosa en donde todos estén de acuerdo en participar para asegurarse de que se estén protegiendo los derechos y la dignidad de los estudiantes.

El tema resurge después de que hace días la Guardia Estatal realizó de manera sorpresiva el “operativo mochila” al exterior del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) del turno matutino, en el que se detectaron armas blancas y sustancias

“Nosotros platicamos con Derechos Humanos para operación mochila pero tenemos que ser cuidadosos de las formas y protocolos para evitarnos malestar de los padres quienes tienen que estar involucrados así como la Fiscalía General de Justicia para que ellos mismos hagan su operación porque si es delicado el tema y quisiéramos tener cuidado en cómo realizarlo”.

Puntualizó que, como en todas las decisiones que involucren a los estudiantes, se debe acordar con los padres de familia, aunque por fortuna la gran mayoría está de acuerdo porque se trata de una acción preventiva pero el detalle también es como hacerle para que no se pierda tanto tiempo en revisar cada bolsa escolar.

“Muchos están de acuerdo y tendría que ser al azar y la fila sería muy larga seria mucho tiempo el malestar estamos viendo la forma sin que afecte tanto”.

Finalmente reiteró que aunque la llamada mochila transparente es otra medida que también puede ayudar a reforzar la seguridad al interior de la escuela, en este caso el inconveniente es el costo de la misma así como saber dónde conseguirla.

“Lo de la mochila transparente depende más de la economía, no sé qué costo pueda tener y si hay en existencia, la mayoría de los padres están de acuerdo ya que he platicado con ellos en reuniones todo lo que se haga por seguridad están de acuerdo, no les desagrada pero sí les preocuparía el costo y si habría en existencia”.