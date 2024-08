Denuncian que el SNTSA presiona a Trabajadores del IMSS Bienestar

Por José Gregorio Aguilar

La Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) a través del SNTSA, está causando confusión y hasta temor entre los trabajadores del OPD IMSS Bienestar a quienes sutilmente están presionando para que se afilien a esta organización sindical, haciéndoles creer que si no lo hacen podrían perder beneficios y hasta la plaza laboral.

Y es que a decir del dirigente nacional de SIMESA, Ricardo Cruz Cotero, lo grave de todo esto es que las propias autoridades del IMSS Bienestar, en cada una de las entidades, lo está permitiendo ya que en la mayoría de los estados, quienes están al frente del IMSS Bienestar es gente que proviene del SNTSA; es gente afín a Joel Ayala Almeida, dirigente nacional de la FSTSE.

“Los del SNTSA de la FSTSE de Joel Ayala han estado tratando de cuadrarle actas administrativas a la gente a modo de que si no están con ellos pueden perder su plaza es una realidad de lo que está pasando a nivel nacional y desgraciadamente lo están permitiendo el OPD IMSS Bienestar porque en la mayor parte de los estados, los coordinadores estatales del IMSS Bienestar provienen del SNTSA son gente de Joel Ayala eso es lo que está ocurriendo realmente la pelea que estamos dando los sindicatos obviamente es una respuesta inmediata de ellos”.

Como se sabe, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud del IMSS-Bienestar (SNTSIB), es una nueva organización sindical que también pertenece a la FSTSE, pero también hay otras dos opciones sindicales en esta nueva institución de salud que tienen derecho de afiliar a los trabajadores.

“Es importante recalcarlo por ley no hay ninguna prestación laboral de los trabajadores que se tenga que perder, la ley no va en detrimento sino en aumento, de tal manera que todas las prestaciones que faltan por activarse en IMSS Bienestar están en proceso, se van a generar y las van a tener nuevamente los trabajadores “.

Y una de las especificaciones directas del presidente López Obrador para IMSS Bienestar es que no haya ninguna de que no le corten el trabajo a los mismos trabajadores que no haya despido está prohibido que despidan a la gente.