Connacionales no han aceptado la autodeportación ofrecida por Estados Unidos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Al menos por los puentes internacionales de Tamaulipas, los migrantes no están aceptando la oferta de Estados Unidos para autodeportarse, aseguró Sergio Ojeda Castillo, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Gobierno del Estado.

Esto, dijo, a pesar de que es real la oferta de recibir mil dólares si se autodeportan a través de la aplicación CBP INE, que antes se usaba para solicitar la entrada legal a Estados Unidos.

En entrevista, el legislador de Morena señaló que se percibe un desinterés de los connacionales por aceptar el ofrecimiento del gobierno norteamericano.

Ojeda Castillo sostuvo «pensamos que está ocurriendo ya, es que la mayoría no se está acogiendo a esta propuesta de parte de los Estados Unidos».

El diputado de Nuevo Laredo señaló que los migrantes no desean dar sus datos al gobierno norteamericano porque creen que enfrentarán algún cobro por haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos.

«Yo creo que habrá algunas personas sin duda que podrán acogerse, que les convenga porque ya quieren regresar a México, pero la mayoría que quiera seguir en Estados seguramente allá seguirá», declaró.

Ojeda Castillo dijo que los migrantes no dudan de que el gobierno de Donald Trump cumpla con el pago ofrecido por regresar voluntariamente a México, sino que simplemente no desean regresar y por eso no han aceptado la oferta.