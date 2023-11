Con Foro, analizan problemática de agua y posibles soluciones: RRS

Por José Gregorio Aguilar

El presidente de la Fundación Colosio del PRI Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, organizó un Foro en el que participaron expertos en la materia que abordaron el tema de la crisis del agua que prevalece en todo el Estado y posibles soluciones a esta problemática que mantiene en la incertidumbre al campo y a la ganadería del Estado.

En esa importante reunión los especialistas coincidieron en afirmar que todos los organismos operadores del agua están en crisis y que se requiere, desde la parte oficial institucional, impulsar una política pública orientada a resolver el problema de las inconsistencias financieras que hay en todas las Comapas.

“En el tema del agua hace una semana hicimos un foro y ahí los expertos de todo el estado confirman lo que sabemos las juntas de agua las Comapas están en crisis en Tamaulipas no hay una política pública del estado para resolver el problema de inconsistencias financieras que hay en todos los municipios”.

En esa mesa de análisis y discusión, los expertos hicieron notar que no hay un acuerdo binacional con el NadBank que permita seguir invirtiendo en el tema del agua y drenaje en la frontera e incluso se pierde la posibilidad de traer recursos para ciudad Victoria.

Otra importante conclusión a la que llegaron en este Foro agregó el reconocido líder priista es que aunque el problema grave de agua se localiza en el centro del Estado, éste se podría extender al resto de los municipios de la frontera si no se toman acciones preventivas para evitar ese dramático escenario en donde esté en riesgo el abasto urbano.

“Segundo, no hay un acuerdo binacional con el NadBank para seguir invirtiendo en el tema de agua y drenaje en la frontera incluso se podrían traer recursos para acá para Victoria, en ese sentido tampoco hay ese programa ese apoyo y bueno tenemos un problema grave del agua en el centro del estado, no lo tenemos en la frontera pero ojo, no olvidemos que si no tratamos el agua si no la potabilizamos bien después vamos a crear un problema en la frontera también”.

Ramiro Ramos se refirió al caso del trasvase que Nuevo León negó a Tamaulipas y lamentó que organismos nacionales como la Conagua no cuenten con funcionarios públicos de carrera ni con verdaderos expertos sobre el tema por culpa del Gobierno Federal que desde que inicio estrenó una mala política pública que se caracterizó por recortes y falta de presupuesto que no permitieron a los servidores públicos hacer bien su trabajo.

«Los expertos de Conagua, los funcionarios públicos de carrera de muchas áreas de gobierno se fueron del gobierno federal en este sexenio por una mala política publica y por una incomprensión del presidente en cuanto lo que deberían de recibir de apoyos tanto técnicos como económicos, muchos de los expertos se fueron a la iniciativa privada y quedo prácticamente el gobierno federal desmantelado de talentos entonces eso hay que resolverlo de otra manera lamentablemente.

Por último, Ramiro Ramos también culpó a la Conagua debido a su falta de autoridad en el tema del trasvase «es mas ni vienen ni se acercan no hacen nada realmente no tienen una política pública que esté preocupada por el tema del agua. Dejó mucho que desear la administración federal en tema hidráulico porque va ligado con el tema del campo y ganadería entonces si no hay esos apoyos lógicamente no hay un desarrollo agropecuario, no les interesó el tema ya se va a acabar el sexenio y tienen cero resultados en esto la verdad es lamentable que no hicieron nada».