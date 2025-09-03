Comienzan pagos de programas sociales en Tamaulipas

Por: José Medina

Ciudad Victoria.- La Delegación de Programas Para el Bienestar en el estado de Tamaulipas, informó que este 1° de septiembre inicia el pago de las Pensiones y Programas del Bienestar del bimestre septiembre-octubre, informó Luis Lauro Reyes Rodríguez.

Asimismo del 1° al 25 de septiembre se realiza la dispersión bancaria, de acuerdo a la letra del primer apellido.

Puedes consultar el calendario de pago en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.

Asimismo las personas con discapacidad, madres trabajadoras y los sembradores, recibirán el pago correspondiente al bimestre septiembre–octubre.

“En el segundo piso de la Cuarta Transformación, las Pensiones y programas para el bienestar continúan y se fortalecen para una mejor calidad de vida de la población, principalmente, de quienes viven en mayor vulnerabilidad”, resaltó.

Detalló que en el bimestre septiembre-octubre se dispersará a un millón de mujeres de 63 y 64 años el apoyo de 3 mil pesos bimestrales de la Pensión Mujeres Bienestar; mientras que los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores recibirán 6 mil 200 pesos bimestrales.

Señaló que los derecho habientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, reciben 3 mil 200 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras mil 650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6 mil 450 pesos por el pago de su jornal mensual.

La fecha de pago, se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar. Para brindar mejor atención, el depósito se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente, bajo el siguiente calendario: