Comapa Mante: entre la “rifa del tigre” y el reto de sanear finanzas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La alcaldesa de Mante, Patricia Chío, reconoció que la Comapa enfrenta problemas históricos de financiamiento y operación, aunque aseguró que se han tomado medidas para mejorar el servicio.

“Recibí una Comapa que solo tenía palas y picos, sin maquinaria”, dijo, al destacar que recientemente se adquirió una retroexcavadora con recursos propios y motonetas para transporte de empleados.

Chío señaló que el gerente de la Comapa, ingeniero Salomón, ha asumido el reto de administrar con mayor orden, pese a que la percepción inicial era que se trataba de una “rifa del tigre”. Según la alcaldesa, la ciudadanía ya percibe avances, especialmente en trabajos de drenaje.

En cuanto a la vigilancia financiera, aseguró que toda la papelería se presenta en tiempo y forma y que están abiertos a auditorías externas. Sin embargo, admitió que, como ocurre en las 43 Comapas del estado, las finanzas siguen en números rojos. “Bueno fuera que estuvieran en números negros”, ironizó.

La alcaldesa informó que se han invertido alrededor de 50 millones de pesos en obras de drenaje, lo que representa más del 50 por ciento del presupuesto municipal. Reconoció que se trata de dinero “que se entierra”, pero subrayó que es una necesidad urgente para la población.

Sobre el saneamiento financiero, la titular del gobierno municipal del Mante explicó que se han atendido problemas heredados con el sindicato y que poco a poco se ha logrado refaccionar la Comapa para ofrecer un mejor servicio. “Ahí la llevamos”, dijo, aunque admitió que aún no se alcanzan números positivos.

El reto hacia 2026 será consolidar las finanzas y garantizar un servicio eficiente en medio de carencias estructurales. La narrativa oficial habla de avances y compras de maquinaria, pero la realidad es que la Comapa sigue en crisis: un organismo que intenta sobrevivir entre la deuda, los drenajes colapsados y la esperanza de que algún día deje de ser la “rifa del tigre” de la administración municipal