Chavira Llama a Combatir Narcopolítica en Foro de Seguridad

Ciudad Victoria, Tamaulipas –

Francisco Chavira, candidato a Senador por el Partido del Trabajo, participó en el foro político 2024 sobre seguridad, organizado por la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Ciudad Victoria. Durante su intervención, Chavira lanzó propuestas contundentes dirigidas tanto a narcotraficantes como a la clase política.

Chavira comenzó su participación destacando la importancia de no hacer alianzas entre narcotraficantes y políticos. «Los narcotraficantes no deben hacer alianza con la clase política porque son traicioneros, no tienen palabra y no cumplen acuerdos. Cuando llegan al gobierno, los políticos se les voltean, los encarcelan o asesinan», afirmó el candidato, subrayando la deslealtad de los políticos una vez que alcanzan el poder.

Además, Chavira propuso adoptar una estrategia similar a la implementada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para combatir las pandillas, pero enfocada en la mafia política. «Debemos encarcelar a las pandillas, pero políticas. La mafia política es lo contrario a Robin Hood; él robaba a los ricos para darle a los pobres, mientras que la mafia política en Tamaulipas y en México le roba los impuestos a los pobres para ayudar a unos cuantos que son los patrocinadores de campaña», argumentó Chavira.

La propuesta de Chavira busca no solo combatir la delincuencia organizada, sino también erradicar la corrupción en el ámbito político. «La seguridad de nuestro estado y de nuestro país depende de que eliminemos a estos elementos corruptos que se enriquecen a costa del pueblo», concluyó.

El foro contó con la participación de diversos expertos en seguridad y representantes de la sociedad civil, quienes discutieron las principales problemáticas y posibles soluciones para mejorar la seguridad en la región. La intervención de Francisco Chavira fue una de las más comentadas por su enfoque directo y sus propuestas radicales.