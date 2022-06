Por José Gregorio Aguilar

La Secretaría de Educación de Tamaulipas, desde el gobierno de Egidio Torre Cantú, carece de representación oficial de la Asociación Estatal de Padres de Familia, una figura que está considerada dentro de la Ley General de Educación pero que a las autoridades estatales no les ha importado renovarla aseguró José Alejandro Águila Arguelles.

“Creo que desde el gobierno de Egidio no existe incluso la normatividad totalmente atrasada no hay regulación no hay nada y entonces las respuestas que dan la autoridad educativa que además es una burocracia es súper obesa y que no resuelven nada porque hay que pasar de escritorio a escritorio”.