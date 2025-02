Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 2 de febrero.-Los candidatos y candidatas de la elección del Poder Judicial de Tamaulipas no tendrán acceso a financiamiento público para realizar sus campañas, que tendrán una duración de 60 días, advirtió la consejera electoral Marcia Laura Garza Robles.

La consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aseguró que los aspirantes a ocupar los cargos de jueces y magistrados en el Estado, estarán obligados a respetar los lineamientos que establezca el IETAM “el Congreso del Estado, con la reforma electoral, deja en libertad al Instituto Electoral de Tamaulipas la emisión de lineamientos”

Las campañas de los candidatos y candidatas de la elección judicial del estado –elección que es concurrente con la elección de juzgadores federales– tendrán en Tamaulipas una duración de 60 días, comenzando el próximo 30 de marzo y concluyendo el 28 de mayo, es decir tres días previos a la elección del 1 de junio.

Garza Robles expuso que las campanas de la elección judicial estarán muy acotadas “la ley marca que las candidaturas no pueden tener financiamiento público ni privado, no pueden contratar ningún tipo de promoción, no pueden realizar mítines políticos”.

Subrayó que de esta manera “con esas particularidades que vendrán en este caso, básicamente será tratar de buscar la equidad de la contienda”.

La consejera electoral indicó que próximamente se estará aprobando el catálogo de sanciones para poder aplicar castigos y multas a quienes durante su campaña violen estas y otras disposiciones.

Remarcó, que la elección judicial tendrá características muy diferentes a la de las elecciones constitucionales y quienes participen estarán obligados a informarse acerca de qué está permitido y que no, y respetar r todas las reglas para evitar ser sancionados