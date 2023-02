Busca el PAN Municipal regularizar su pago de predial

[ssba]

Por José Gregorio Aguilar

Aunque asumió el cargo de presidente del Partido Acción Nacional (PAN) Municipal en octubre del año pasado, , afirmó que cumplirá con el pago del impuesto predial que este instituto político adeuda desde hace varios años.

“Me acaba de informar mi regidora que ella se percató de que tenemos un adeudo de varios años atrás yo asumí el cargo de presidente el 15 de octubre del año pasado por lo cual yo asumía que mis compañeros que estuvieron al frente del partido pues tenían sus obligaciones cumplidas”.

Dejó muy en claro que desconoce las razones por las cuales sus antecesores no cumplieron con esa obligación sin embargo, reiteró que cualesquiera que hayan sido esos motivos se tiene que cumplir con el pago del predial.

“A mí la obligación que me toca es la parte 2023 y estamos en tiempo todavía es enero para cumplir con el pago del predial sin embargo lo que me informa la regidora es que existe ese adeudo yo ya estoy en pláticas con el comité estatal para gestionar los recursos y regularizar el pago del predial y a la vez también me daré a la tarea para hablar con los anteriores presidentes del partido para saber cuál fue la situación por la que ellos no cubrieron el impuesto predial, si hay omisión hay que regularizarse es lo que digo”.

Para ello el líder del panismo victorense dijo que ya se encuentra en pláticas con el Comité Directivo Estatal para gestionar los recursos necesarios y regularizar su situación lo antes posible.

Respecto al monto de dicho adeudo, Alfredo Vanzzini mencionó que se trata de una cifra aproximada de 70 mil pesos, pero desconoce si dicho monto es neto o están incluidos los recargos y si sería sujeto a algún programa de condonación o facilidades de pago.