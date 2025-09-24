Aumenta la percepción de seguridad; AVA rendirá informe en Ciudad Victoria el uno de octubre

Por: José Medina

Ciudad Victoria.-

Américo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas, destacó los avances en materia de seguridad, reconocidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero sostuvo que ‘no es un asunto acabado’, señaló que en el reciente reporte del INEGI, que posiciona a Tamaulipas como el segundo estado con menos denuncias delictivas por cada 100 mil habitantes.

“Nos da mucho gusto que una institución tan seria como el INEGI nos coloque en ese lugar. Nos muestra que somos el segundo mejor estado en número de denuncias por 100 mil habitantes”, celebró.

Se reconoció a Tamaulipas como una de las cuatro entidades que han logrado reducir más del 50% los indicadores de delitos de alto impacto a nivel nacional.

“Esto no es un asunto terminado, amerita todos los días trabajo, por eso diariamente estamos en la mesa de seguridad, pasando visita como médico, en las condiciones que imperan en cada región y municipio”, afirmó.

Subrayó que los avances también se deben al trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

Reconoció que nos falta mucha tarea como sociedad para seguir trabajando de forma colaborativa, con confianza en nuestros cuerpos de seguridad, y disminuir también la violencia intrafamiliar, que muchas veces es el origen de otros delitos.

A diferencia del informe constitucional que se presenta en marzo, el gobernador reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas cada seis meses, una práctica que ha mantenido desde el inicio de su administración.

“Hemos tenido la decisión de cada seis meses dar un avance de cómo se encuentran las condiciones en la administración del Estado, y los progresos que hemos tenido en los proyectos prioritarios”, señaló.

Agregó que el informe se llevará a cabo en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, y en él se detallarán los avances en obra pública, seguridad, salud, desarrollo social y económico.