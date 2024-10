Arranca Congreso el proceso para elegir Fiscal Anticorrupción en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria. –Las personas interesadas en competir por la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Tamaulipas, tendrán solo un plazo de seis días, del 9 al 15 de octubre, para inscribirse en el proceso y buscar el puesto que el Congreso del Estado asignara por un periodo de 8 años.

Este mismo jueves el Congreso hizo pública la convocatoria que cierra el próximo martes 15 de septiembre, de los candidatos se analizarán los curriculums y se les citará a entrevistas para definir una lista que pase a la aprobación del pleno de la 66 legislatura.

Podrán participar personas de otros estados ya que los requisitos establecen ser de nacionalidad mexicana y tener como mínimo 30 años de edad, además de no tener antecedentes penales, gozar de buena reputación y tener trayectoria en el tema de anticorrupción.

La intención de los diputados es designar a la persona que asuma la FECC de Tamaulipas a partir del 1 de noviembre, después de que surta efecto la denuncia de Raúl Ramírez Castañeda, quien ya presentó su renuncia y termina su encargo el 31 de octubre.

Los interesados también están obligados a pasar la evaluación de Control y Confianza, y no haber ocupado ningún cargo directivo en algún partido político al menos en un periodo anterior de seis años. Lo anterior no prohíbe que participen militantes de algún partido o incluso funcionarios que no hayan sido presidentes de algún partido político.

La convocatoria establece que el martes 15 de septiembre a las 18:30 horas será el último plazo para entregar toda la papelería necesaria para quedar inscritos dentro del proceso de elección de quien encabece la Fiscalía Anticorrupción por los próximos ocho años, es decir terminará su gestión hasta el año 2032.