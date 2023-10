Ante incumplimiento de la Secretaría de Salud eventuales cierran avenida 17

Por José Gregorio Aguilar

Nuevamente un numeroso grupo de trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud de los municipios de Mante, Matamoros, Llera, Victoria y San Fernando se manifestaron públicamente y cerraron la avenida 17, entre Bravo y Guerrero, ante el incumplimiento de las autoridades para dialogar sobre el tema de las bases, reveló Miguel Ángel Martínez Garza.

“Cuando no hay diálogo no nos queda otra que movilizarnos, los compañeros ya están cansados de tanto esperar, no es algo que queramos pero es la única salida que nos dejan”.

Citó que el pasado martes se llegó a un acuerdo de que serían atendidos en una mesa de diálogo, sin embargo, se acabó la semana y no se cumplió con ese acuerdo.

“Realmente el único tema es un acuerdo que se hizo el martes donde dijeron que iba a ver una mesa de diálogo se hizo compromiso y no se cumplió, y nos preocupa e inquieta porque si no se respeta ese tipo de acuerdos que nos asegura que acuerdos con mayor jerarquía se van a respetar”.

El fin de semana tuvieron un acercamiento con el titular de la Secretaría de Salud Vicente Navarro Hernández a quien abordaron en el municipio de Mante y este último les dijo que los atendería pero tampoco cumplió.

“Tuvimos acercamiento con el secretario de salud, lo abordamos en Mante se le pidió de favor que nos atendiera dijo que sí pero tampoco se dio”.

Es lo único que estamos pidiendo que nos atienda el Secretario para llevar a cabo estas mesas de diálogo para llevar a buen puerto el tema de la regularización para los compañeros que no son afines al área médica y paramédica, resumió el representante de los eventuales.

En su consideración las autoridades solo están dando largas y poniendo pretextos ya que desde hace dos años se les ha estado pidiendo a los eventuales información sobe su estatus, antigüedad y todos los demás datos que se requieren para acceder a su regularización.

“Desde hace dos años están haciendo un estudio donde se les pide a los compañeros información, se les pide que estén en sus áreas y que si hay alguno que tiene su código y está en otras funciones que regrese a realizarlas para que cuando se dé la regularización no batallar”.

Pidió comprensión y hasta apoyo a los ciudadanos en general por las afectaciones a las vialidades Bravo y Guerrero que han cerrado para presionar a las autoridades.

La única petición hoy es: “que nos atienda o reciba el secretario de Salud Vicente Navarro Hernández y esperamos que sea hoy pero mientras tanto aquí permaneceremos este día”-