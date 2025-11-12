Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de noviembre.– El Congreso de Tamaulipas iniciará un análisis técnico y responsable de las propuestas de actualización del impuesto predial presentadas por municipios como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, informó el diputado local de Morena, Isidro Vargas Fernández.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Presupuesto y Deuda Pública precisó que las revisiones se realizarán en estricto apego a la ley, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre la autonomía fiscal de los ayuntamientos y la estabilidad económica de los contribuyentes.

“Vamos a revisar con rigor las propuestas, siempre cuidando el interés ciudadano y que prevalezca la estabilidad económica dentro de los municipios”, señaló el legislador.

Vargas Fernández recordó que los municipios cuentan con la facultad legal para proponer las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, las cuales sirven como base para el cobro de impuestos sobre propiedades y adquisición de inmuebles.

Agregó que la actualización de valores es una práctica necesaria para mantener un marco fiscal moderno, que permita a los gobiernos locales ofrecer mejores servicios y fortalecer su desarrollo urbano.

El diputado detalló que las propuestas presentadas reflejan ajustes mínimos derivados del incremento inflacionario, por lo que no representan aumentos desproporcionados. “Son incrementos moderados y se revisarán de manera conjunta para no afectar a la ciudadanía”, afirmó.

Finalmente, Vargas Fernández aseguró que el proceso se conducirá con transparencia y rigor técnico, garantizando que cada modificación responda a las condiciones reales de los municipios y contribuya a una gestión financiera responsable en Tamaulipas.