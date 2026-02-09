Alumnos de Preparatoria Federalizada No. 2 se manifiestan por prohibición de ingreso debido a corte de cabello

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Este lunes, a más de 40 alumnos de la Escuela Preparatoria Federalizada Número Dos «Aniceto Villanueva Martínez» no se les permitió ingresar a dicha institución educativa por su corte de cabello, a pesar de cumplir con todos los requisitos académicos y de conducta.

A través de un escrito dirigido al gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya, presentaron lo que llamaron una “Queja formal”.

“Me dirijo a usted para expresar mi inconformidad y preocupación por la situación que estoy experimentando en la institución (Preparatoria #2) a pesar de cumplir con todos los requisitos académicos y de conducta, no se me ha permitido ingresar a institución debido a mi corte de cabello”.

En el escrito, uno de los estudiantes consideró que la decisión de negarles el acceso al plantel escolar que se ubica en la “Loma” es injusta y discriminatoria; “ya que mi corte de cabello no afecta mi rendimiento académico”.