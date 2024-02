Alumnos de la UAT y el uso del celular

Por Kevin Alejandro Charles Garza

Hola buenas tardes son más 12:00 pm, soy su servidor Kevin Alejandro Charles Garza, me encuentro en la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ubicada en Av. Del Estudiante, Sin Nombre de Col 21, donde nos dimos a la tarea de cuestionar a alumnos sobre el uso del teléfono celular.

Dentro de la facultad de Comunicación y ciencias sociales que se ubica en los edificios A y B observé que los alumnos se mantienen en gran parte del tiempo comunicados mediante el teléfono celular, por lo que decidí preguntarles a distintas personas acerca de su consumo en el dispositivo móvil. .

Se le cuestionó a algunos de los estudiantes sobre cuál era su actividad principal al tener contacto con su teléfono celular, uno de ellos, el estudiante Jordi Imanol Jilote Hernández nos dijo “yo principalmente lo uso para mantenerme en contacto pues necesito estar comunicado con mi trabajo”, mientras que la alumna Johana Michelle Valdez Navarro nos mencionó “lo utilizo en mi día a día, pues es una herramienta necesaria”.

Tratando de indagar un poco más acerca de cuánto tiempo invierten frente al teléfono celular Jordi Imanol nos respondió que utiliza el celular en promedio unas trece a quince horas por día, mientras que Johana Michelle mencionó que en promedio lo utiliza doce horas por día.

Tras responder lo anterior, se les preguntó si consideran poder permanecer un día completo sin teléfono celular, a lo que reaccionaron de maneras muy contrastantes, por su parte Jordi Imanol expresó, “Si, yo si, pues un día a la semana me desconecto totalmente del celular para poder relajarme” respuesta totalmente opuesta a Johana Michelle, “no, yo no, creo tal ves tengo cierta dependencia, a veces no lo necesito pero tengo la sensación de querer usarlo”.

Si bien los teléfonos celulares son una de las innovaciones más importantes en el mundo moderno, este trajo consigo grandes problemáticas modernas pues según información de la empresa de tecnología Electronics Hub, la cual realizó un estudio sobre lo países con mayor tiempo frente a las pantallas en el cual México obtuvo el cuarto puesto durante el año 2023.

Algunos de los problemas de el uso excesivo del celular según la universidad piloto en Colombia pueden ir desde aumento en los niveles de estrés, desarrollo de trastornos del sueño, desarrollo de sobrepeso en niños y adolescentes, afectaciones crónicas en los ojos, síndrome del túnel carpiano e inclusive en casos más extremos desarrollo de tumores cerebrales.