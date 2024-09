Afirman que reformas de Morena en Tamaulipas no van dirigidas al PAN

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.-El próximo coordinador de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera, descartó que haya una «dedicatoria» a las reformas a la Ley interna del Congreso, que de aprobarse, permitirán que diputados puedan ser arrestados en el edificio legislativo.

El diputado de Reynosa dijo que la medida va encaminada a realizar un proceso de credencialización previo a que los diputados tomen protesta y adquieran fuero constitucional.

Prieto Herrera, quien preside la Diputación Permanente del Congreso tamaulipeco, advirtió que “quien no acuda a realizar este trámite interno, no podrá entrar al pleno legislativo”.

Destacó que esta medida servirá para armonizar la legislación como se tiene en la Cámara de Diputados , ya que en el Congreso del Estado no cuenta con un procedimiento similar.

Prieto Herrera subrayó que con esta iniciativa los próximos diputados deben de acudir al Congreso previamente a identificarse y obtener una credencial.

La iniciativa propuesta por Morena también establece que si uno de los diputados electos tiene un proceso penal en su contra puede ser arrestado dentro del propio edificio legislativo.

La medida ha levantado suspicacias ya que se cree que apuntaría hacia varios diputados electos del Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, Prieto Herrera destacó que la iniciativa es para que haya más orden al interior de la sede del poder legislativo estatal.