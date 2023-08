Afirman que en Mante, el director de la Secundaria Manuel Ávila Camacho cobra por cambiar de turno; SET pide interponer denuncia formal

Por José Gregorio Aguilar

La secretaria de Educación en el Estado, Lucía Aimé Castillo Pastor, exhortó a los padres de familia a cuyos hijos se les condicione el ingreso al plantel a pagar una cantidad por concepto de cuota escolar a que acudan personalmente a presentar su denunciante la Subsecretaría de Educación Básica o al área de Participación Social de la Unidad Ejecutiva.

Asimismo se debe denunciar a los directivos que se involucren con el manejo de las cuotas escolares o que soliciten dinero para cambiar de turno vespertino al matutino a algún alumno que necesite ese beneficio.

Las declaraciones de Castillo Pastor surgen después de que se dio a conocer que Padres de familia de la secundaria Manuel Ávila Camacho del municipio de Mante, denunciaron al director, Samuel Alce, de extorsionar pidiéndole una cuota de mil 500 pesos a los alumnos que quieran cambiarse al turno matutino, por lo que pidieron a la SET que se investigue el hecho de corrupción en el plantel.

Al respecto el presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia Miguel Tovar Tapia subrayó que si no hay denuncia la SET no investigará ni actuará aún y cuando tenga conocimiento de la misma a través de los medios de comunicación, por lo que opinó que quienes se sientan afectados deben dar el siguiente paso, acudir a interponer formalmente la denuncia al departamento de Secundarias de la SET y al departamento de Normatividad para que Contraloría interna investigue los hechos.

“La queja debe proceder de inmediato, para mayor efectividad la queja debe presentarse al nivel que le corresponde aquí en la SET para que se dé parte inmediata a Contraloría interna y al Departamento de Normatividad, ellos son los que se deben encargar de hacer la investigación y no poner ningún obstáculo para que se esclarezcan las cosas y se emitan las sanciones correspondientes”.

Y subrayó: “si no hay denuncia no procede, tiene que haber denuncia por la parte ofendida porque de otra manera una denuncia pública no va a proceder jamás”.