Acusa UCD que módulos REPUVE afilian autos que no están considerados en el Decreto

Por José Gregorio Aguilar

Muchos carros que no cumplen con las reglas de importación, como el hecho de que ingresaron en la fecha posterior a la que establece el Decreto, están siendo regularizados en los módulos REPUVE del Estado, afirmó Jorge Armando Sobrevilla, dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática.

Aseguró que la regularización vehicular, al menos en Tamaulipas, no está apegada a la legalidad porque por ejemplo, un carro cuyo dueño lo ingresó después del 2021 al Estado, tendría que ser rechazado en los módulos Repuve, pero se los están aceptando a cambio de pagar un costo extra.

“Hay ciertas cuestiones que no están bien pero ya ahorita todo se mueve con dinero, el tema está complicado porque el Decreto no se está respetando ni se está apegando a la legalidad, por ejemplo, la legalidad es que un carro que entró después del 2018 no entre al programa y ahorita están entrando todos con su respectivo moche; de acuerdo al decreto ese carro tendría que ser rechazado pero con dinero se puede hacer”.

Jorge Sobrevilla volvió a decir que en torno al programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, se han cometido ciertas irregularidades, como el hecho de que los empleados que atienden en esos módulos rechazan títulos enmicados o que ellos, a criterio, consideran son falsos.

“Ahorita para los títulos siguen así con criterios equivocados, ellos dicen que un título es falso o que no sirve y solo porque ellos lo dicen no lo legalicen, otros casos donde el titulo están enmicados y tampoco se los legalizan”.

La UCD no ha quitado el dedo del renglón en el sentido de solicitar una audiencia con autoridades federales para hacerles el planteamientos de que se permita la regularización de todos los vehículos usados de procedencia extranjera que ya están dentro del Estado, independientemente de las condiciones en las que el dueño presente el título de propiedad.