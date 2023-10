Aclara Secretario de Salud: aún no hay fecha para iniciar basificación de personal del IMSS Bienestar

Por José Gregorio Aguilar

Aunque la transferencia de servicios de salud estatales al IMSS Bienestar supone un incremento al presupuesto en Tamaulipas todavía no hay fecha para iniciar con el proceso de basificación de trabajadores aclaró el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.

En torno al tema de la basificación, explicó que ha habido confusión en la información que se ha dado, y aclaró que hasta este momento se han generado plazas que estaban destinadas por el Gobierno del Estado las cuales se están entregando; es la mecánica que se ha hecho siempre pero bases correspondientes al IMSS Bienestar no han llegado.

“Es que ha habido una confusión, en este momento se han generado plazas que estaban destinadas por el gobierno del estado y se han hecho las reparticiones que se generan y dicen ya están entregando plazas y no, es la mecánica que se venía dando. No hay plazas ahorita de IMSS Bienestar, no han llegado”.

El secretario de Salud reafirmó que Tamaulipas se encuentra en la etapa de transición de manera que hasta este mes de octubre todavía no se informa cómo se van a repartir esas bases o cual es el plan que se seguirá para ir basificando al personal.

Informó que el próximo lunes sostendrá una reunión con Alejandro Antonio Calderón Alipi, director general de los Servicios de Salud del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS – Bienestar para definir cual será el método o el plan al que se tendrá que ajustar para la basificación del personal.

“Precisamente ahí comentábamos que hacer una situación de un proceso de otra situación de institución, estamos en esa parte de transición en donde estamos acomodando, hoy precisamente que venía para acá, hablaba con una de las personas de las plazas y el lunes tenemos reunión con el doctor Alejandro Calderón Alipi que es el director de la OPD para determinar cómo se van a dar las plazas o al menos cual es el plan que tenemos”.

Hernández Navarro aceptó que se generó confusión entre los trabajadores puesto que, reiteró, hasta ahora no hay recursos ni presupuesto de IMSS Bienestar para el programa de basificación; es un tema de IMSS Bienestar y no de gobierno del estado, insistió el funcionario.

“Quizá hay una confusión, lo que quise decir es que había un planteamiento por IMSS Bienestar de entregar en septiembre las bases pero evidentemente ese es un proceso de cambio y de presupuestos pero que no tiene que ver con gobierno del estado sino con IMSS Bienestar con el recurso de IMSS que no lo sabemos a ciencia cierta todo lo que sepamos de IMSS Bienestar son supuestos porque no tengo los datos precisos para asegurarlo”.

Cabe recordar que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, indicó que se establecieron criterios de justicia social para la contratación, como entregar la plaza al personal que no tuviera base en alguna otra institución de salud; que fueran trabajadores asignados a áreas de atención médica en hospitales o en centros de salud, en tanto que la parte de salud pública corresponde a los gobiernos de los estados.