Aclara Rector de la UAT a diputados: Camioneta se vendió en 570 mil pesos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Guillermo Mendoza, dijo hoy que se cuenta con los respaldos para comprobar que la camioneta de lujo que se dio de baja se vendió por más de 500 mil pesos, y no en 12 mil 500 pesos como se hizo creer por medio de una denuncia anónima.

En entrevista dijo que la cifra de 12 mil 500 solo corresponde al pago de derechos y trámites vehiculares, entre ellos las placas, por lo que sostuvo que la UAT tiene los documentos para demostrar que la venta no causó daño al patrimonio de la Universidad.

Mendoza sostuvo que lo dicho en la denuncia anónima “lo primero que hay que entender es que es falso, los 12 mil 500 pesos representan básicamente un pago de tenencia, de impuestos, de placas, de tarjeta de circulación. La camioneta la vendió la universidad en más de medio millón de pesos, si no me equivoco fueron 560 o 570 mil pesos por ahí”.

Añadió “la camioneta la facturó la universidad y la vendió a una persona que me imagino que se dedica a la compra y venta de vehículos, fue pagada a través de una transferencia bancaria esta facturada en aquella fecha, junio o julio”.

El rector de la UAT también expuso que “en ese sentido todos los procesos que la universidad realiza de venta de vehículos tienen como base un soporte en el cual todos tienen un avalúo por un perito certificado que le da ese monto mínimo que debemos como Universidad de la venta de algún vehículo”.

Lo anterior después de que el Congreso del Estado tomó la denuncia como cierta, y citó por segunda vez al Tesorero de la UAT, Franklin Huerta Castro, a comparecer ante la Comisión de Combate a la Corrupción el próximo miércoles 29 de noviembre.

“Creo que en esta denuncia anónima como lo han manejado los legisladores, hay una confusión sobre los datos o los documentos que puedan estar ellos analizando, en ese sentido como lo digo el respaldo de esos avalúos, hace que no exista como tal daño patrimonial”, declaró.

Mendoza señaló que el Congreso no está llamando al Tesorero a una comparecencia formal “es una invitación, no es una obligación como ellos lo han mencionado, no son la autoridad competente judicial”.

El rector de la UAT dijo que el tesorero responderá a las dudas del Congreso con una aclaración del tema, algo que posiblemente se haga por escrito.