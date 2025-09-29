Guardia Estatal atiende choque con personas lesionadas en Mainero

Mainero, Tamaulipas.-

Como parte de las acciones desempeñadas por el personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, elementos comisionados a la Estación Segura Magueyes atendieron un choque con personas lesionadas ocurrido en el kilómetro 115 de la Carretera Federal 85.

Las unidades participantes fueron un vehículo particular y uno de carga

Al acudir como respondientes, elementos de Apoyo Carretero solicitaron la presencia de personal de Protección Civil, Cruz Roja y Guardia Nacional.

La circulación vial se encuentra habilitada.

Conduzca con precaución.