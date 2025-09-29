Mainero, Tamaulipas.-
Como parte de las acciones desempeñadas por el personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, elementos comisionados a la Estación Segura Magueyes atendieron un choque con personas lesionadas ocurrido en el kilómetro 115 de la Carretera Federal 85.
Las unidades participantes fueron un vehículo particular y uno de carga
Al acudir como respondientes, elementos de Apoyo Carretero solicitaron la presencia de personal de Protección Civil, Cruz Roja y Guardia Nacional.
La circulación vial se encuentra habilitada.
Conduzca con precaución.