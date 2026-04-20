Viktor Orbán construyó una “máquina de propaganda”. El próximo líder de Hungría debe desmantelarla

Mientras miles de personas abarrotaban las calles de Budapest el fin de semana pasado para celebrar la derrota de Viktor Orbán, Balasz dijo que no podía evitar pensar en su bisabuela, de 80 años, viviendo en un pueblo rural del empobrecido este de Hungría. Para ella, tras haber consumido poco más que medios estatales durante la última década, la victoria de Péter Magyar no fue motivo de alegría, sino de un miedo paralizante.

Durante la campaña de reelección de Orbán, los medios controlados por su partido gobernante, Fidesz, retrataron a Magyar como un enemigo temerario de la paz, decidido a arrastrar a Hungría a la guerra en la vecina Ucrania. Balasz, un analista financiero de 42 años que solo dio su nombre de pila, dijo que le impactó la extremidad de las “mentiras” que su bisabuela escuchaba cada día: que, si Magyar ganaba, los hombres húngaros serían reclutados, la economía colapsaría y sin duda seguiría una tercera guerra mundial.

“Es como: eres mayor, estás en el campo, eres pobre, tienes, como, dos canales de televisión, escuchas la radio estatal”; y como resultado, vives en una “realidad alternativa”, dijo Balasz a CNN. La propaganda orbanista, añadió, le recordaba a la que difundían las autoridades comunistas durante su juventud en la Unión Soviética.

En sus primeros días como primer ministro electo de Hungría, Magyar ha empezado a desmantelar la “máquina de propaganda” que Orbán construyó durante sus 16 años en el poder, y que le ayudó a aplastar a sus rivales y ganar cuatro elecciones consecutivas. Fue esa máquina la que, en la práctica, impidió que Magyar apareciera en los medios estatales durante los últimos 18 meses, mientras su partido opositor Tisza construía una ventaja contundente sobre Fidesz en las encuestas.

Solo después de la rotunda victoria de Tisza fue invitado a una entrevista. En una aparición combativa en la cadena estatal controlada M1 el miércoles, Magyar reprendió a sus presentadores por difundir “mentiras” sobre su familia y comparó la cobertura del canal con la propaganda de Corea del Norte y de la Alemania de la era nazi.

“No tenemos resentimiento personal, pero uno de los elementos de nuestro programa es que esta fábrica de mentiras llegará a su fin tras la formación del Gobierno de Tisza”, le dijo Magyar a su entrevistador. “Esto no se trata de mí, sino de que todos merecen unos medios públicos que informen con veracidad”.

Antes de las elecciones, Magyar dijo que su victoria se sentiría para muchos húngaros como el final contundente y desorientador de “The Truman Show”, la película de 1998 protagonizada por Jim Carrey sobre un hombre que no sabe que es el personaje principal de un reality show. Dijo que los votantes podrían sentir “disonancia cognitiva” a medida que su visión del mundo se desmorona, y advirtió de que muchos “no cambiarán de opinión de la noche a la mañana”.