Trump comparte un video racista que representa a los Obama como simios y luego lo borra en medio de una ola de indignación

El presidente Donald Trump compartió un video racista en su plataforma de redes sociales el jueves por la noche que representaba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como simios en una selva. Horas después, en medio de la indignación bipartidista, incluso de aliados cercanos, lo eliminó.

El video fue publicado la noche del jueves y permaneció en línea durante casi 12 horas, antes de que la Casa Blanca lo retirara en medio de la indignación bipartidista, incluso de aliados cercanos de Trump.

Poco antes del mediodía, la Casa Blanca culpó a un miembro del personal por el video publicado en la cuenta de Truth Social de Trump y dijo que la publicación había sido eliminada. La declaración se produjo después de una fuerte reacción negativa, incluso del senador republicano Tim Scott, el único republicano negro en el Senado, quien calificó la publicación de racista y dijo que Trump debía eliminarla.

“Rezo para que sea falso porque es lo más racista que he visto de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, escribió en X el republicano de Carolina del Sur, quien también preside el comité de campaña republicano del Senado.

Trump y Scott hablaron sobre el video este viernes por la mañana antes de que fuera eliminado de la cuenta del presidente, según una persona familiarizada con la conversación.

Más temprano, la Casa Blanca defendió la publicación y minimizó la reacción al video, a la que calificó como “indignación falsa”. Pero poco antes del mediodía, un funcionario le dijo a CNN: “Un miembro del personal de la Casa Blanca publicó el video por error. Ya ha sido eliminado”. Para entonces, el video había estado publicado durante casi 12 horas. Un funcionario del Senado republicano dijo que legisladores del partido hablaron con Trump para hablar sobre la publicación.

La controversia llevó a que la Casa Blanca activara un importante plan de control de daños, de acuerdo con fuentes, con funcionarios, asesores y aliados contactando a legisladores y medios de comunicación para intentar negar cualquier participación de Trump en el episodio. Un asesor de la Casa Blanca afirmó que “el presidente no estaba al tanto de ese video y se sintió muy decepcionado por el miembro del personal que lo publicó”. Otro aliado intentó culpar a un asistente en particular.

Fuentes familiarizadas con el uso de redes sociales por parte de Trump dijeron que el presidente suele publicar personalmente en Truth Social, especialmente a altas horas de la noche y temprano en la mañana, y que a menudo vuelve a publicar mensajes de otros. Durante el día, según las fuentes, suele firmar una publicación con las iniciales “DJT” para indicar que la hizo personalmente. Pero las fuentes dijeron que algunos asistentes cercanos —como Natalie Harp, quien a veces escribe publicaciones que él le dicta, y Dan Scavino, quien manejó las cuentas de redes sociales de Trump durante su primer mandato— también tienen acceso.

El predicador de Carolina del Sur, Mark Burns, un aliado de Trump que se ha desempeñado como consejero espiritual informal, dijo que habló con el presidente este viernes sobre el video y le instó a despedir a quien lo publicó.

“El presidente me dejó claro que esa publicación fue hecha por un miembro del personal y no por él”, escribió Burns en X. “Mi recomendación al presidente fue directa y firme. Ese miembro del personal debe ser despedido de inmediato y el presidente debe condenar públicamente esta acción”.

Los Obama aparecen brevemente y de repente casi al final del video corto, que promueve afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020, con sus rostros superpuestos a los cuerpos de simios. Mientras aparecen las imágenes, durante aproximadamente un segundo, suena de fondo el comienzo de la canción “The Lion Sleeps Tonight”.