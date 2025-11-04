Quién es Rama Duwaji, la esposa de Zohran Mamdani, y por qué permanece en un segundo plano

Rama Duwaji no pretende desempeñar el papel tradicional de primera dama en espera.

No ha hecho campaña por Zohran Mamdani, el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York y favorito en las primarias, con quien se casó a principios de este año. No han aparecido juntos en televisión y ella no ha accedido a un reportaje mediático en una revista.

Y casi nada en su página de Instagram, donde promociona su obra artística que representa a mujeres de Medio Oriente y la difícil situación de los palestinos, sugiere que siquiera conozca a Mamdani, salvo una publicación el día de las primarias demócratas de junio.

“No podría estar más orgullosa”, escribió en el pie de foto de un carrusel de imágenes que muestran a la pareja junta, una foto suya votando anticipadamente y una foto de Mamdani de niño.

Si Mamdani gana las elecciones del martes, convirtiéndose en el primer alcalde musulmán de la ciudad y el más joven en un siglo, Duwaji también estaría en posición de hacer historia. Sería la primera persona de la Generación Z en ocupar el cargo de primera dama de la ciudad de Nueva York, una artista de 28 años que se mudaría a la Mansión Gracie bajo la implacable atención de la ciudad más grande de Estados Unidos.

Si bien ha evitado los actos de campaña tradicionales, Duwaji ha estado presente en momentos clave y ha brindado asesoramiento tras bambalinas sobre redes sociales e imagen de campaña. Acompañó a Mamdani cuando emitió su voto en las primarias temprano ese día, cuando muchos observadores aún pensaban que era improbable que venciera al exgobernador Andrew Cuomo, y se unió a Mamdani en el escenario cuando pronunció su discurso de victoria esa noche.

Acompañó a Mamdani a su aparición más reciente en “The Daily Show” de Comedy Central. Y estuvo entre el público, sentada junto a más de 10.000 personas en un repleto Estadio Forest Hills en Queens, para ver a Mamdani presentar sus alegatos finales en un mitin encabezado por la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders.

No está claro qué papel oficial, si es que alguno, desempeñaría Duwaji si Mamdani resulta elegido alcalde. Ha rechazado entrevistas durante la campaña electoral, incluida una solicitud de CNN para este reportaje.

Sin embargo, los últimos meses ofrecen algunas pistas.

Consciencia de la situación

Duwaji, de ascendencia siria, nació en Houston y vivió en Texas hasta que su familia se mudó a Dubai cuando tenía 9 años. Asistió brevemente a la Escuela de Artes de la Universidad Virginia Commonwealth en Qatar antes de trasladarse al campus de Richmond de la misma universidad para completar su licenciatura. Posteriormente, obtuvo una maestría en ilustración como ensayo visual en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York.

Sus ilustraciones han aparecido en The Cut, la BBC, Vogue y The New Yorker.

Duwaji y Mamdani se conocieron en la aplicación de citas Hinge en 2021. Mamdani había sido elegido recientemente para la Asamblea del estado de Nueva York, algo que Duwaji desconocía.

Su primera cita les resultaría familiar a muchos de los jóvenes simpatizantes de la campaña de Mamdani: compartieron una comida en Qahwah House, una cafetería yemení en Brooklyn, seguida de un paseo por el cercano parque McCarren. En su segunda cita, Mamdani le mostró a Duwaji su distrito legislativo en Astoria, Queens.

Mamdani y Duwaji se comprometieron unos años después, en octubre de 2024. Días después de anunciar su compromiso en Instagram, Mamdani lanzó su campaña para la alcaldía. Celebraron su compromiso en Dubai ese diciembre, seguido de una boda civil en febrero en la oficina del secretario municipal en el Bajo Manhattan. Posaron para fotos en los sofás verdes de la sala de espera del registro civil, frente a un telón de fondo que mostraba el Ayuntamiento.

Varios meses antes de la ceremonia, Mamdani y Duwaji hablaron sobre cómo sus planes de postularse a la alcaldía podrían cambiar sus vidas, limitar su privacidad y probablemente exponer a Duwaji al escrutinio público, según una persona cercana a la pareja que pidió permanecer en el anonimato para compartir detalles privados.

Poco después de que Mamdani lanzara su candidatura a la alcaldía y comenzaran a surgir preguntas sobre la pareja —”El aspirante socialista a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, se casó en secreto en una exótica ceremonia en Dubai, según muestran las fotos”, tituló el New York Post—, publicó las imágenes de su ceremonia civil en Instagram.

“Rama no es solo mi esposa, es una artista increíble que merece ser reconocida por méritos propios”, escribió Mamdani.

Duwaji, según la persona cercana a la pareja, sabía a lo que se enfrentaba. Durante el año que Mamdani lleva en campaña para la alcaldía, ella ha sido un gran apoyo, incluso cuando se queda dormido en el sofá mientras intentan ver juntos “La Isla de las Tentaciones” y la saga de “Misión Imposible” en intervalos de 15 a 30 minutos.

Duwaji ayudó a definir la identidad de marca de la campaña y trabajó en la versión final de la iconografía y la tipografía, que presenta una distintiva combinación de colores fácilmente reconocible para los neoyorquinos: el naranja amarillento del Metrocard, el azul de los Mets de Nueva York para los fondos y las sombras, y toques de rojo intenso. La tipografía evoca la época de los llamativos letreros amarillos de las bodegas que atraían a los clientes.