Los pagos de US$ 1.000 en préstamos para automóviles están en aumento, lo que pone en aprietos los presupuestos familiares

Melissa Dickerson no imaginó que terminaría con un pago mensual de US$ 1.100 por un automóvil, especialmente por un auto usado. Luego, su hijo destrozó su Acura.

Afortunadamente, él estaba bien. Pero cuando salió a comprar una SUV de reemplazo, Dickerson, una asistente legal de Orting, Washington, pronto descubrió que le costaría mucho más que los US$ 400 mensuales que había estado pagando.

“Fue todo un shock”, dijo Dickerson, quien también tuvo que extender el préstamo a 72 meses, o seis años. “Cuando escuché que mi tasa de interés iba a ser del 15 %, casi me desmayo”.

Los altos pagos mensuales del automóvil —junto con otros cambios en el presupuesto familiar, incluyendo un alquiler más alto— llevaron a Dickerson a endeudarse profundamente.

“Ahora dependo de las tarjetas de crédito para vivir, para pagar cosas que no puedo pagar en este momento”, dijo. “La comida y cosas que necesitas, la factura de la luz, la factura del teléfono. Piensas que podrás pagarlas el próximo mes y luego no puedes”.

Los precios récord de los autos, junto con las altas tasas de interés, están llevando a muchos estadounidenses a realizar enormes pagos mensuales por sus automóviles. Una cifra récord de estadounidenses—más del 20 %—aceptó pagar más de US$ 1.000 al mes por un préstamo de auto nuevo a finales de año, según el sitio de ventas de automóviles Edmunds.

Los pagos mensuales altos para autos están poniendo una tremenda presión en los presupuestos familiares ya afectados por el mayor costo de vida. Pero muchos estadounidenses necesitan un auto para el uso diario, como ir al trabajo y hacer las compras.

“Independientemente de condiciones económicas como la inflación, si alguien necesita un auto va a salir y conseguir uno”, dijo Satyan Merchant, líder del área automotriz e hipotecaria de TransUnion. “Van a gastar, así que los pagos van a seguir elevados”.

El pago promedio de un préstamo para un auto usado es de US$ 538 al mes, según TransUnion, lo que casi iguala el pago promedio de un auto nuevo en 2019. Mientras tanto, el pago promedio de un auto nuevo icrementó en US$ 300, o más del 35 % desde entonces, a US$ 769.

Ravi Stephens II pagó US$ 80.000 en 2022 por una camioneta Ram 2500, que planeaba usar en un negocio que estaba comenzando.

El préstamo de siete años por US$ 1.019 al mes que tomó era más del doble de su préstamo anterior para un Camero 2013. No le causó muchos problemas al principio.

“Estaba seguro de que podía manejar el préstamo, pero lamentablemente las cosas cambiaron”, dijo Stephens, quien vive en Aurora, Colorado. “Quizás hace alrededor de un año, empezó a ser un poco más una carga. Así que tenía que conseguir un poco más de dinero fuera de mi trabajo para poder mantenerlo. Como sabes, los últimos años han sido difíciles para muchos estadounidenses”.

Dickerson y Stephens están al día con sus préstamos para autos y están trabajando con National Debt Relief para reducir sus saldos de tarjetas de crédito. Por lo general, los préstamos para autos son lo último que los estadounidenses dejan de pagar por miedo a que sus vehículos sean embargados.

Pero a medida que suben los costos en general, un porcentaje récord de prestatarios se está atrasando en los pagos.

Los préstamos de autos con 60 días o más de morosidad alcanzaron el 1,45 % en el tercer trimestre, según TransUnion. Puede que no parezca mucho, pero es casi un 40 % más alto que hace solo tres años.

Los expertos dicen que hay pocas probabilidades de que los pagos bajen pronto.

Los precios promedio de los autos, actualmente en torno a un récord de US$ 50.000, probablemente seguirán elevados. Los fabricantes de automóviles enfrentan costos crecientes por los aranceles a autos y piezas importadas, así como la reducción de la producción de modelos más baratos.

Las tasas de interés, que afectan la tasa de los préstamos para autos, están comenzando a bajar. La Reserva Federal ha reducido su tasa de interés de referencia en casi dos puntos porcentuales desde finales de 2024.