Juez dictamina que la detención inmigratoria de un hombre de Chicago con una hija que lucha contra el cáncer es ilegal

La detención por parte de las autoridades de inmigración de un hombre de Chicago cuya hija de 16 años recibe tratamiento por un cáncer avanzado es ilegal, y se le debe conceder una audiencia de fianza antes del 31 de octubre, dictaminó un juez federal.

Los abogados de Rubén Torres Maldonado, de 40 años, quien fue detenido el 18 de octubre, han solicitado su liberación mientras su caso de deportación avanza en el sistema. Aunque el juez federal Jeremy Daniel afirmó en una orden el viernes que la detención de Torres es ilegal y viola sus derechos al debido proceso, también señaló que no podía ordenar su liberación inmediata.

“Aunque el tribunal es comprensivo con la difícil situación que enfrenta la hija del peticionario debido a sus problemas de salud, debe actuar dentro de los límites de los estatutos, reglas y precedentes pertinentes”, escribió el juez el viernes.

El abogado de Torres consideró el fallo como una victoria, por ahora.

“Estamos complacidos de que el juez haya fallado a nuestro favor al determinar que ICE detuvo ilegalmente a Rubén. Ahora llevaremos la lucha al tribunal de inmigración para asegurar la liberación de Rubén bajo fianza mientras solicita la residencia permanente”, dijo su abogado, Kalman Resnick, en un comunicado el viernes por la noche.

Torres, pintor y renovador de casas, fue detenido en una tienda Home Depot en los suburbios. Su hija, Ofelia Torres, fue diagnosticada en diciembre con una forma rara y agresiva de cáncer de tejido blando llamada rabdomiosarcoma alveolar metastásico y ha estado recibiendo quimioterapia y radioterapia.

Según sus abogados, Torres ingresó a Estados Unidos en 2003. Él y su pareja, Sandibell Hidalgo, también tienen un hijo de 4 años. Ambos niños son ciudadanos estadounidenses, según los registros judiciales.

“Mi papá, como muchos otros padres, es una persona trabajadora que se levanta temprano en la mañana y va a trabajar sin quejarse, pensando en su familia”, dijo Ofelia en un video publicado en una página de GoFundMe creada para su familia. “Me parece tan injusto que familias inmigrantes trabajadoras sean atacadas solo porque no nacieron aquí”.

El Departamento de Seguridad Nacional alega que Torres ha estado viviendo ilegalmente en Estados Unidos durante años y tiene antecedentes de infracciones de tránsito, incluyendo conducir sin licencia válida, sin seguro y exceso de velocidad.

“Esto no es más que un intento desesperado de último recurso para mantener a un extranjero ilegal y criminal en nuestro país”, dijo la subsecretaria asistente de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado. “La administración de Trump lucha por el estado de derecho y por el pueblo estadounidense”.

En una audiencia el jueves, a la que Ofelia asistió en silla de ruedas, los abogados de la familia dijeron al juez que ella fue dada de alta del hospital solo un día antes del arresto de su padre para poder ver a familiares y amigos. Pero desde su arresto, no había podido continuar con el tratamiento “debido al estrés y la interrupción”, afirmaron.

El fiscal federal Craig Oswald dijo al tribunal que el Gobierno no quería liberar a Torres porque no cooperó durante su arresto.

Varios funcionarios electos realizaron una conferencia de prensa el miércoles para protestar por la detención de Torres. El área de Chicago ha estado en el centro de una importante redada migratoria denominada “Operación Midway Blitz”, que comenzó a principios de septiembre.