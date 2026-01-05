De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue como ver la televisión.

Reunido en una sala apartada con cortinas en Mar-a-Lago alrededor de pantallas dispuestas para su placer visual —incluyendo, según fotos publicadas por la Casa Blanca, una transmisión en vivo de mensajes en redes sociales en X— el presidente Donald Trump observó y escuchó mientras soldados estadounidenses altamente entrenados de la Delta Force irrumpían en la casa de Nicolás Maduro en Caracas, donde el presidente de Venezuela dormía junto a su esposa.

Maduro fue rápidamente arrastrado bajo custodia cuando intentaba huir a su habitación segura reforzada con acero.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

No fue hasta más de una semana después que el clima se despejó y las condiciones fueron las adecuadas para la misión fuertemente custodiada. A las 10:46 p.m., hora de Miami, tras hacer una excursión de compras de mármol y ónix y disfrutar de una cena en el patio de Mar-a-Lago, el presidente dio la aprobación final.

“Buena suerte”, dijo Trump al grupo de funcionarios de seguridad nacional que se habían reunido en su lujoso club privado en el sur de Florida, “y que Dios los acompañe”.

Pronto, helicópteros estadounidenses sobrevolaban el mar, a 30 metros sobre el agua oscura, rumbo a Caracas. Un par de horas después, Maduro estaba bajo custodia estadounidense, esposado, vestido con pantalones deportivos grises y usando gafas de bloqueo de luz, según una foto que Trump publicó en Truth Social la mañana del sábado.

Trump declaró el sábado que Estados Unidos ahora “administraría” el país por un futuro indeterminado, ofreciendo sorprendentemente pocos detalles y afirmando que no temía poner “botas en el terreno”.

Para un presidente cuyo movimiento político se alimentó, en parte, de resentimientos por dos décadas de sangrientas intervenciones estadounidenses en el extranjero, fue un giro notable. El presidente pasó por alto en gran medida el trabajo que podría venir, enfocándose en cambio en obtener acceso a las vastas reservas de petróleo de Venezuela y negándose repetidamente a descartar una presencia militar estadounidense más robusta si los aliados de Maduro se niegan a ceder el poder.

En las horas posteriores al ataque, fuentes en Washington, incluidos miembros del personal del Congreso y aliados del presidente, expresaron en privado su preocupación por las consecuencias a largo plazo de la acción —tanto en términos de la seguridad nacional de EE.UU. como del posible impacto político para un presidente con bajos índices de aprobación cuya base ha mostrado poco interés por la intervención estadounidense en el extranjero.