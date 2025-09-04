Supera Tamaulipas los 689 MDD en Inversión Extranjera Directa en 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Tamaulipas se consolida como un destino confiable y competitivo para la atracción de inversiones globales. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, el estado captó 689.5 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer semestre de 2025.

Ninfa Cantú Deándar aseguró que esta cifra refleja los resultados de la estrategia económica implementada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha proyectado a Tamaulipas como un estado con condiciones sólidas de confianza, certeza jurídica y desarrollo sostenible para los negocios.

En un encuentro con empresarios, la titular de la dependencia estatal señaló que este logro es también una muestra de la confianza que las empresas globales mantienen en el estado.

“La inversión extranjera que estamos recibiendo es resultado del trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado, los municipios, el Gobierno de México y las empresas que, con visión estratégica, han decidido hacer equipo y proyectar las ventajas competitivas de Tamaulipas», indicó.

Los principales países de origen de la inversión en este periodo fueron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón, con presencia destacada en sectores estratégicos como la industria manufacturera, los servicios financieros, el comercio al por menor, el transporte, el almacenamiento y la minería.

“El gobernador Américo Villarreal nos ha instruido seguir fortaleciendo nuestro entorno de negocios, impulsando proyectos que mejoren la infraestructura logística, la vinculación productiva y la competitividad del talento tamaulipeco”, agregó la funcionaria estatal.

Con estos resultados, Tamaulipas reafirma su papel como actor clave en la integración económica de América del Norte, atrayendo inversiones que impulsan el empleo, la innovación y el crecimiento económico con visión de prosperidad compartida.