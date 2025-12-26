SENER anuncia inversión estratégica de 358.6 MDD en proyectos eléctricos para Tamaulipas

Ciudad de México.- La Secretaría de Energía presentó los resultados de la convocatoria para la atención prioritaria de proyectos de generación eléctrica, destacando a Tamaulipas como entidad clave para la soberanía y transición energética del país.

Como parte de la Planeación Vinculante 2025, se otorgó prioridad a dos proyectos fundamentales en territorio tamaulipeco que sumarán 240 MW de energía limpia al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El primero será el parque eólico EPM Eólica 24, ubicado en ciudad Mier, que sumará 130 MW, y construido por la empresa Revolve Renewable Power; el otro es un parque fotovoltaico que será destinado en Altamira, dirigido por la empresa Solarig México, sumando 110 MW.

Asimismo, se confirmaron los avances del Plan de Expansión de la CFE 2025–2030, reportando que la Central de Ciclo Combinado (CCC) Altamira se encuentra en fase de ingeniería (básica y de detalle), con el objetivo de iniciar su construcción a la brevedad.

Con estas acciones, Tamaulipas se consolida como el referente nacional en generación eléctrica confiable, impulsando la justicia energética y el desarrollo económico regional bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia.