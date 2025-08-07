Representará estudiante tamaulipeca a México en el XI Concurso Internacional de Oradores en Perú

Matamoros, Tamaulipas.– La pasión, la dedicación y el talento de las y los tamaulipecos vuelve a demostrarse con éxito, ahora en la persona de Vaania Ariela Ocejo Lucio, joven que representará a México en el XI Concurso Nacional e Internacional de Oradores, Perú 2025, a celebrarse del 24 al 26 de octubre en la ciudad de Cusco.

Rocío Ávila Sánchez, coordinadora de Programas Transversales de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), informó que Vaania, quien es alumna de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación “Ricardo Flores Magón”, llevará la voz de México y Tamaulipas a un escenario internacional.

Compartió que su historia en la oratoria comenzó en 2024, al obtener el segundo lugar en la categoría Secundaria del LIV Concurso Estatal “Sentimiento Juarista” 2024, entre más de 14 mil 500 estudiantes de educación básica de todo Tamaulipas.

Esto le permitió representar a la entidad en el Concurso Nacional de Oratoria “Ricardo Flores Magón”, celebrado en el Senado de la República en febrero de este año, donde demostró una vez más su capacidad y fue invitada por el Gobierno del Estado de Puebla a participar en el Concurso Nacional “Homenaje a Doña Eulalia Herrera”, coronándose campeona nacional y representante de nuestro país en la nación sudamericana.

Enfatizó que estos logros son ejemplo de lo que se puede alcanzar cuando se apoya a las y los jóvenes en actividades extracurriculares que complementan su formación integral en el aula, resultados que también son consecuencia de una educación humanista, inclusiva y de calidad, acorde con la visión que impulsa el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y que implementa Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.