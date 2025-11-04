Repara Municipio 1,850 m2 más de carpeta asfáltica.

Cd. Victoria, 4 de noviembre 2025. – Con la detección y reparación diaria de baches, el gobierno de Victoria, recuperó 1,850 metros cuadrados más de superficie vial para seguridad de los automovilistas.

En la segunda semana del Plan Emergente de Bacheo, se reforzó la instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez de avanzar en la restauración del asfalto dañado en calles y avenidas de la ciudad.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, retomó los trabajos en el tramo carretero que conduce a la colonia Lomas de Guadalupe; y Fracc. Valle de Aguayo, en calle Hermanos Vázquez, entre César López de Lara y Zacatecas.

Días previos, se atendieron reportes en fraccionamientos San José en calle Sonora entre 8 y 10; Valle de Aguayo calle Yucatán entre 11 y 1 4; calle 12 entre Oaxaca y Zacatecas; calle Zacatecas entre 10 y 12.

Y en las colonias Viviendas Populares en calle Sonora entre 14 y 20; zona centro calle Juárez entre 5 y 6; calle Hidalgo entre 7 y 8; calle Zaragoza entre 16 y 17; calle Juárez entre 21 y 22 y La Salle calle 16 con libramiento Naciones Unidas.