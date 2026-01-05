Reitera Zoológico Tamatán compromiso con el cuidado y protección de la fauna bajo su responsabilidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante la desinformación que circula en redes sociales sobre los capibaras que arribaron a Ciudad Victoria, el director del Zoológico Tamatán, Gabriel Navarro, precisó que ambos ejemplares llegaron en buen estado de salud al recinto, bajo el resguardo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

“Al día siguiente, uno de ellos presentó complicaciones derivadas del proceso de adaptación al nuevo entorno, con profundo pesar, informamos sobre el lamentable fallecimiento, tras realizar la necropsia correspondiente, se confirmó que la causa fue un cuadro severo de estrés asociado al cambio de hábitat”, explicó.

Adicionalmente, el otro ejemplar mostró signos de inquietud debido al ruido ambiental y al estrés, lo que lo llevó a intentar salir de su área de exhibición, lo que logró, posteriormente regresó a su recinto.

“Inicialmente, se había contemplado la posibilidad de un contacto interactivo controlado con los visitantes para enriquecer la experiencia educativa, no obstante, priorizando siempre el bienestar animal, hemos decidido suspender esta modalidad indefinidamente”, indicó.

Refirió que agradeciendo el interés y la preocupación manifestada por el público, que refleja el cariño por la fauna, el Zoológico Tamatán reitera el compromiso inquebrantable con el cuidado y la protección de todos los ejemplares bajo nuestra responsabilidad.

«Por ello, estamos revisando y reforzando nuestros protocolos de adaptación, manejo y seguridad para prevenir situaciones similares en el futuro», expresó.

“Asumo plena responsabilidad por lo sucedido y garantizo que reforzaremos nuestros esfuerzos para asegurar el máximo bienestar de todos los animales», concluyó el director del Zoológico Tamatán