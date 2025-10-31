Refuerza Tamaulipas compromiso para combatir la pobreza y lograr bienestar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, puso en marcha el ciclo de conferencias «Combatir la pobreza, lograr bienestar», en donde reiteró el compromiso de la administración estatal por poner en el centro de la política gubernamental a quienes más lo necesitan.

«Estamos aquí para que, de manera coordinada, sepamos muy bien hacia dónde vamos; el reto ahí lo dice: combatir la pobreza y lograr bienestar, compartir un mismo sentido, un mismo tiempo y una misma idea que lo dijo nuestro gobernador: no hay nada mejor que una idea a la que le ha llegado su tiempo, y la idea de estar aquí es Tamaulipas», expresó.

Durante el evento, realizado en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, la titular de la SEBIEN destacó que Tamaulipas se encuentra entre los primeros diez estados de México con menor porcentaje de población en condiciones de pobreza.

Asimismo, reiteró que el compromiso del Gobierno del Estado es buscar los mecanismos para seguir trabajando y fortalecer, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, las políticas sociales de bienestar federal, así como los programas y apoyos sociales.

El foro contó con la participación de reconocidos exponentes del sector académico, quienes destacaron los logros alcanzados en Tamaulipas que han permitido la reducción de los índices de pobreza.

En estas conferencias participaron el maestro José Manuel del Muro Guerrero con la conferencia «Ahorro para el retiro y pobreza; análisis de las cifras recientes» también la doctora Viridiana Ríos con la Conferencia Magistral «Impacto de los programas sociales en el bienestar de las familias; ¿después de los programas sociales que sigue?

El doctor Martín Castro Guzmán presentó la ponencia ¿Que es el Bienestar Social en un gobierno transformador?, así mismo el doctor Héctor Toledo Rosillo presentó el libro IDE (Índice de Desarrollo Económico) Propuesta de Constructo.

Para finalizar, el maestro Marco Moreno Castellanos presentó la ponencia «Desigualdades; Las Brechas que generan la pobreza».