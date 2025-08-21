Recibe DIF Victoria equipo médico de cadena comercial OXXO.

Cd. Victoria, 21 de agosto 2025. – Al recibir importante donativo médico para atención a la salud, la presidenta del sistema DIF Municipal, junto al alcalde de Victoria Lalo Gattás, reconoció y agradeció a la cadena comercial OXXO el compromiso social con las familias de la Capital de Tamaulipas que más necesitan.

“Esta valiosa donación de equipo especializado para terapia física fortalece nuestra unidad básica de rehabilitación, es un verdadero impulso a nuestra misión de brindar atención digna, profesional y oportuna a quienes más lo necesitan”, señaló Lucy de Gattás ante representantes de la sociedad civil, iniciativa privada e instituciones públicas.

Destacó que, a través del Programa de Acción Comunitaria OXXO, el Sistema DIF Victoria ha recibido desde 2023 apoyo de equipamiento de electrodomésticos y enseres de cocina, y un donativo de 376 mil pesos para el equipamiento y ampliación del área médica, resultado del quinto programa de redondeo «Cambio por Cambio».

En su intervención, el alcalde de Victoria Lalo Gattás respaldó a su esposa Lucy de Gattás, al reconocer la responsabilidad social de la empresa en la tarea de servir, por lo que reiteró el apoyo del gobierno de Victoria convencido que, “el bienestar de los victorenses se construye con hechos concretos como este”.

Previo a la entrega de reconocimiento al Gerente de OXXO Plaza Victoria Lic. Antonio Lara Sáenz, Esmeralda Castillo Martínez agradeció a nombre de su hijo y beneficiarios del donativo médico, la unidad y empeño con que trabajan gobierno, sociedad y sector empresarial para brindar ayuda a las familias victorenses.