Realizarán en Victoria Feria del Empleo de la Juventud, este martes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Este martes 19 de agosto, a partir de las 10:00 de la mañana, se llevará a cabo en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú” la Feria del Empleo para las Juventudes en Ciudad Victoria, evento que reunirá a cerca de 90 empresas con una amplia oferta de vacantes para impulsar el acceso laboral de las y los jóvenes de la capital. En total, se espera la disponibilidad de alrededor de 800 oportunidades de trabajo en diversos sectores productivos.

Con este tipo de acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que encabeza su titular, Luis Gerardo Illoldi Reyes, fortalece su compromiso de generar espacios de vinculación entre buscadores de empleo y empleadores, fomentando el desarrollo profesional de los jóvenes tamaulipecos. Estas ferias representan un esfuerzo coordinado para promover empleos formales, dignos y con mejores oportunidades de crecimiento.

La agenda de ferias continuará en otras regiones del estado, como lo son en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, Tampico, Madero y Altamira, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, reforzando la estrategia de acercar opciones laborales a diferentes municipios.

Illoldi Reyes indicó que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, bajo la conducción del doctor Américo Villarreal Anaya, impulsa una política laboral de inclusión y bienestar, que responde a los principios de un gobierno humanista y de la transformación