Realizan Encuentro Estatal Deportivo CECYTES 2025

Tampico, Tamaulipas.– Con la participación de más de 400 personas, entre estudiantes, docentes, directores, subdirectores, entrenadores y auxiliares de los diferentes planteles del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), se realizó el Encuentro Estatal Deportivo CECYTES 2025 en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Tampico.

Durante la justa deportiva, las y los atletas participaron en las disciplinas de natación, fútbol, basquetbol, béisbol, voleibol de playa varonil y femenil, voleibol de sala varonil y femenil, y ajedrez, demostrando su talento y entrega en cada competencia.

En representación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado, Igor Crespo Solís, acompañado por Claudia Anaya Alvarado, directora general del ITACE, inauguró las competencias y transmitió el reconocimiento del titular de la SET a la comunidad escolar por fomentar actividades que integran el desarrollo físico, emocional y social del estudiantado.

Destacó que este encuentro representa mucho más que una competencia, ya que simboliza el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo de la juventud tamaulipeca. “El deporte fortalece el cuerpo, forma el carácter, une comunidades y nos enseña el valor del respeto, la empatía y la perseverancia”, expresó.

Recordó el mensaje del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha enfatizado que “la educación y el deporte son motores que transforman vidas y abren caminos hacia un futuro mejor”. En ese sentido, exhortó a las y los jóvenes a disfrutar del encuentro, competir con respeto y seguir formándose con disciplina y compromiso.

En el Encuentro Estatal Deportivo CECYTES 2025, el plantel más ganador fue el ITACE Altamira, que obtuvo el primer lugar en natación, voleibol de playa varonil y femenil, así como en basquetbol varonil, ajedrez y béisbol. En tanto, el fútbol varonil y el voleibol de sala varonil fueron ganados por el ITACE Victoria, mientras que el voleibol de sala femenil se lo llevó el ITACE Reynosa.

Los equipos representativos de los planteles del ITACE Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Altamira compitieron en busca de su calificación al Certamen Deportivo Nacional 2026.