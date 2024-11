Queremos que nuestros estudiantes sean líderes con un profundo sentido humanista: Dámaso Anaya

El rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó el propósito de fomentar en las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) las herramientas necesarias para convertirlos en agentes de cambio en la sociedad y que asuman el compromiso de ser líderes con un profundo sentido humanista, capaces de transformar su vida y el entorno.

Ante cientos de estudiantes en el Campus Victoria, Dámaso Anaya puso en marcha el Primer Taller de Liderazgo Juvenil “Rompiendo Barreras: Humanismo Transformador UAT”, y expresó que este evento es, precisamente, una de esas herramientas con las cuales se pretende que los jóvenes exploren, descubran y potencialicen sus talentos.

En este sentido, recalcó que la Universidad se enorgullece de ofrecer estos espacios para su formación integral, porque no solo se busca preparar profesionistas de alta calidad académica, sino también ciudadanos comprometidos con el bienestar social.

Enfatizó que este taller es un espacio para promover valores como la empatía, el respeto y la búsqueda del bien común, por lo que exhortó a los jóvenes a aprovechar las experiencias y la historia de vida de cada uno de los expositores, quienes también, siendo jóvenes, han logrado destacar en distintas áreas.

El rector Dámaso Anaya puntualizó que con este Primer Taller de Liderazgo Juvenil se busca sembrar en los jóvenes la convicción de que el liderazgo no es una meta, sino un camino de servicio, un camino que demanda esfuerzo, empatía y compromiso constante.

Por su parte, el secretario de Comunicación y Difusión de la UAT, Manuel Mario Aguilar González, expuso que este encuentro se desarrolla bajo la visión del rector Dámaso Anaya, en el sentido de fomentar el liderazgo humanista y transformador, viéndolo desde la perspectiva que no solo impulsa los logros individuales, sino que también contribuye a mejorar el bienestar de todas y todos.

En el desarrollo del evento participaron Dylan Puebla, consultor de imagen pública; Guillermo Guzmán, instructor de liderazgo; Patricia Estrada, medallista de plata en las Olimpiadas Nacionales 2024, en la disciplina del taekwondo; César Vallejo, segundo lugar del CrossFit Norteamérica, exalumno y profesor de la UAT; y Kankel Guajardo, músico y cantante egresado de la UAT.