Presente Tamaulipas con lo mejor del turismo mundial en “IBTM Américas”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante cientos de potenciales compradores de más de 20 países, Tamaulipas mostrará su gran oferta en destinos turísticos, infraestructura, conectividad y servicios, entre otros más, al participar en la 16.ª edición de “IBTM Américas 2025”, que se realizará del 20 al 21 de agosto en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que en este evento, Tamaulipas se coloca en el radar mundial de la industria turística, para conectar, impulsar y fortalecer al estado y al país en materia turística.

“Participarán en este espacio más de 4 mil profesionales del sector, 450 marcas y más de 20 países, donde se concretarán citas de negocios, alianzas estratégicas y mucho más”, explicó.

El funcionario estatal explicó que estarán presentes potenciales compradores de España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Perú, Honduras, Guatemala, Argentina, Brasil, Colombia, China, Japón y Corea del Sur, entre otros más, como Dubai (Emiratos Árabes).

Tamaulipas participará ofertando sus destinos, así como sus nuevos productos turísticos, artesanías, infraestructura para la realización de eventos y mucho más.

En esta ocasión, IBTM Américas contará con el primer RX Trends Forum, donde expertos abordarán temas como innovación, inteligencia artificial, sostenibilidad y las tendencias que marcarán el futuro del sector