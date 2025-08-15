Premia DIF Tamaulipas a los ganadores de la convocatoria Sociedad Civil en Transformación

Ciudad Victoria, Tamaulipas. Como reconocimiento a instituciones que trabajan en favor de diversos grupos de la comunidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, llevó a cabo la premiación de los cinco proyectos ganadores de la convocatoria denominada Sociedad Civil en Transformación.

“Valoramos su trabajo, que se une a la visión de este gobierno encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya y respaldado, desde el DIF, por la doctora María de Villarreal; una tarea que pone en el centro de todas las acciones al ser humano. Por eso felicitamos a las cinco organizaciones ganadoras”, mencionó Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Estatal.

Los cinco proyectos premiados son: “Entre la glándula y la mente: Atención a las afecciones del hipotiroidismo en mujeres de Ciudad Victoria”, de la Fundación Margarita Parra, A.C., de Ciudad Victoria; y “Dándoles pescado y enseñándolos a pescar”, de la organización Enamórame, A.C., de El Mante.

Además de “Ropita limpia en Casa Hogar Mami”, del Ministerio de Amor y Misericordia, A.C., de Reynosa; “Aprendiendo sin barreras”, de Juventud por Cristo, A.C., de Ciudad Victoria; y “Alimentando con amor”, de Corazones Jóvenes, A.C., de Reynosa.

Estas organizaciones impulsan iniciativas de asistencia social que impactan en los ejes de acción orientados a mejorar el bienestar de la población prioritaria, tales como atención a familias vulnerables, así como niñas, niños y adolescentes, y defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, alineándose con el Eje General 2 del Marco Estratégico de Bienestar Humanista y Asistencia Social del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028.

“Nos enorgullece la labor altruista que realizan en sus municipios; aplaudimos su sensibilidad y entrega para hacer la diferencia en la vida de las personas que atienden con el corazón. Siéntanse orgullosos: en el DIF Tamaulipas reconocemos su esfuerzo y sus proyectos, porque sus causas también son nuestras”, agregó la directora general del DIF Estatal, en nombre de la doctora María de Villarreal.

Durante el evento se reconoció también la labor del cuerpo de investigadores que participaron como dictaminadores de los proyectos, así como a los jueces que integraron la mesa de dictaminación junto a moderadores, voluntarios y desarrolladores del sistema de la convocatoria, quienes, como Mensajeros de Paz, aportaron su trabajo para el éxito de esta iniciativa.