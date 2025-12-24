Personal de la Guardia Estatal alegra a niñez de Nuevo Laredo con posadas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- En un trabajo conjunto entre personal de la Guardia Estatal y Guardia Estatal de Género en Nuevo Laredo se llevaron a cabo posadas en diferentes sectores, las cuales alegraron a la niñez que reside en este municipio fronterizo.

Algunos de los fraccionamientos visitados fueron Haciendas de San Agustín y Ojo Caliente.

Asimismo, visitaron el Hospital General de Nuevo Laredo para regalar alegría a quienes se encuentran en esta institución debido a problemas de salud.

Además de la entrega de juguetes y dulces, se partieron piñatas con la comunidad a fin de dar continuidad a la línea humanista trazada por el gobernador Américo Villarreal Anaya en el sentido de reforzar los programas de proximidad social.

De esta manera, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) agradeció a la ciudadanía la confianza brindada a lo largo de este año e incentiva a mantener el trabajo conjunto en prevención y denuncia durante el próximo año.